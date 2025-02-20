Стилист Сергей Зверев попал в украинскую базу «Миротворец». Об этом сообщает mk.ru.

18 февраля руководство украинского сайта «Миротворец» внесло в списки Сергея Зверева. Среди причин внесения стилиста в список, в том числе, указано «покушение на суверенитет и территориальную целостность страны» и «соучастие в преступлениях российской власти против Украины и ее граждан».

Сам Сергей Зверев пока никак не комментировал случившееся.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе политического деятеля Антона Геращенко. На сайте публикуются личные данные воюющих на стороне ДНР и ЛНР, а также публичных людей, которые поддерживают проведение СВО.

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