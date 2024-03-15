Звезда «Уральских пельменей» сыграла в сериале скандального режиссера

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева исполнила роль во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики. Об этом пишет E1.ru.

Известно, что участие в «Обоюдном согласии» станет первой драматической ролью артистки. Уточняется, что Юрьева сыграла героиню по имени Юля Кардан.

Стоит отметить, что второй сезон сериала никак не связан с сюжетной линией первого, но также посвящен теме абьюза. Сюжет будет построен вокруг убийства бизнесмена и многодетного отца Григория Венишева, в котором подозревают его жену Марину.

Вместе с Юрьевой в новом сезоне шоу сыграли Глафира Тарханова, Максим Ползиков, Диана Арбенина и Елена Ханга. Дата выхода пока не раскрывается.

Напомним, в 2010 году на Первом канале состоялась премьера сериала «Школа» Валерии Гай Германики. Проект возмутил учителей, чиновников и депутатов, однако принес режиссеру первую славу.

Ранее сообщалось, что актер Максим Матвеев мог сыграть главную роль в фильме «Мастер и Маргарита».