Актер Максим Матвеев мог сыграть главную роль в фильме «Мастер и Маргарита»

Актер Максим Матвеев проходил кастинг на главную роль в фильме «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Художник по костюмам Надежда Балабанова опубликовала в своем Telegram-канале снимки с фотопроб артиста в образе Мастера в фильм по одноименному роману Михаила Булгакова.

Как оказалось, Максим Матвеев проходил кастинг на роль Мастера в первоначальном варианте проекта. В 2018 году эту киноверсию романа «Мастер и Маргарита» собирался снимать режиссер Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда №17», «Нюрнберг»). Однако «в 2020 году команда сменилась», когда Николай Лебедев занялся съемками «Нюрнберга». Об этом стало известно Telegram-каналу «Русское кино в топе».

В результате режиссером нового фильма «Мастер и Маргарита» стал Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главную роль (Мастер) исполнил Евгений Цыганов, а Маргариту сыграла его супруга Юлия Снигирь.

Напомним, фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина вышел в российский покат 25 января 2024 года. За первый уик-энд картина собрала более 415 млн рублей. Согласно данным ЕАИС, на 12 марта сборы «Мастера и Маргариты» составляют 2 186 080 908 рублей при бюджете ленты в 1,2 млрд рублей.

Ранее мы писали о том, что 2 марта сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 2 млрд рублей.