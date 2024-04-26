Звезда «Уральских пельменей» сообщила о госпитализации матери

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева сообщила, что ее мать доставили в больницу. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«Я вам не говорила, но у меня мама неделю лежала в больнице. Я стараюсь не делиться плохим...Всегда мы слышим — берегите своих родителей, но не прочувствуем это до конца, пока что-то не случится. Когда мама оказалась в больнице, земля ушла из-под ног», — поделилась артистка.

Знаменитость уточнила, что в настоящий момент с ее родственницей все в порядке, поэтому она автоматически чувствует себя «самым счастливым человеком на свете».

«И сегодня еду забирать мамочку из больницы», — заключила она.

Напомним, Илана Юрьева появилась на свет в 1988 году в Бишкеке. Будущая актриса росла в многодетной семье, у нее есть две старшие сестры и брат. По ее словам, в 1998 году родители решили переехать в Санкт-Петербург из-за трудной общественно-политической обстановки в Киргизии.

В 2012 году Юрьева получила приглашение в юмористическое шоу «Уральские пельмени». Первой работой артистки в его составе была роль учительницы, регулярно поправлявшей свои очки.

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