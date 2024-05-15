Звезда «Уральских пельменей» после свадьбы оставила фамилию экс-бойфренда

Звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина рассказала, что после свадьбы оставила фамилию бывшего возлюбленного. Об этом она заявила в интервью Елене Ханге, опубликованном на YouTube-канале «Просто такая генетика».

Как призналась артистка, супруг не акцентировал на этом внимания и не стал ставить ей ультиматумов.

«Я сейчас Илана Дылдина. В паспорте у меня фамилия моего драгоценного супруга. Мой псевдоним Юрьева был придуман из-за ведущего «Уральских пельменей» Сергея Нитиевского, который всегда коверкал мою девичью фамилию Исакжанова. <...> И я тогда предложила фамилию своего бывшего молодого человека, с которым недавно рассталась. Так я и стала Юрьевой», - высказалась знаменитость.

При этом актриса отметила, что в конечном итоге приняла решение сменить фамилию.

Напомним, звезда «Уральских пельменей» замужем за бизнесменом Дмитрием Дылдиным, пара познакомилась в одном из ресторанов Москвы. Артистка признавалась, что они влюбились друг в друга с первого взгляда и тогда же в шутку заговорили о свадьбе, а спустя год официально узаконили свои отношения. В 2015 году у пары родилась дочь, которую они назвали Дианой.

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