«Это событие»: бывшая соперница Нюши прокомментировала ее развод с Сивовым

Бывшая соперница певицы Нюши высказалась о ее разрыве с Игорем Сивовым. Недавно супруги объявили о том, что разошлись. Поклонники гадают, что же случилось на самом деле. Появились даже слухи об изменах со стороны мужчины.

Эти слухи появились в СМИ неслучайно, ведь даже сам роман бизнесмена с Нюшей начался не с самых приятных заголовков. Писали, что певица стала встречаться с мужчиной, когда он был в браке с хореографом по имени Алена. Журналисты поинтересовались, что теперь думает экс-супруга Сивова, зная о его расставании. Женщина отреагировала на новость, но повела себя дипломатично.

«Это событие не имеет ко мне отношения, поэтому мои комментарии неуместны», — ответила она VOICE.

Напомним, что у бывших супругом есть двое сыновей Мирон и Матвей. Игорь активно участвует в воспитании детей, поэтому экс-жена, возможно, просто не захотела портить с ним отношения. Ранее девушка рассказывала, что многое в общении зависит от женщины. Она посчитала, что обладает достаточной мудростью, поэтому смогла сохранить статус «союзников» с бывшим избранником.

Ранее мы писали о том, что певица Полина Гагарина рассказала, почему не комментировала развод с фотографом Дмитрием Исхаковым.