Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева выходит замуж после срыва помолвки

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева выходит замуж. Об этом рассказала ее коллега по проекту Илана Дылдина в своем Telegram-канале.

Весной этого года Корнева перестала скрывать нового избранника, которого встретила после неожиданного срыва помолвки. Пока неизвестно, чем занимается возлюбленный актрисы, но, вероятно, он уже сделал ей предложение. Илана проговорилась о подготовке к свадьбе подруги в беседе с поклонниками.

В личном блоге Илана предложила фанатам выдвинуть версии, зачем она прилетела в Екатеринбург. В комментариях предположили, что на свадьбу Ксении. А артистка на это ответила: «Не, у нее же в июле».

К слову, сама Корнева комментировать новости о свадьбе пока не спешит. А в Сети ее уже активно поздравляют со статусом невесты.

«Мы будем счастливы за Ксюшеньку!» - пишут пользователи.

Ранее Ксения Корнева опубликовала фото с новым возлюбленным.