Звезда «Уральских пельменей» Корнева показала нового возлюбленного после срыва помолвки
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Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева подтвердила, что находится в отношениях. После срыва помолвки в январе юмористка обрела счастье с новым возлюбленным.
О том, что у артистки появился бойфренд, поклонники догадывались давно, так как она сама намекала на роман, публикуя фото букетов. Однако своего избранника Ксения долгое время скрывала. И лишь недавно она выставила в личном Telegram-канале фото с мужчиной, после которого у фанатов не осталось сомнений о ее статусе.
Возлюбленного Корневой зовут Алексей Луканин. Он окончил Российский университет транспорта. Но пока неизвестно, кем он работает.
Напомним, что Алексея Ксения встретила после неудачной попытки выйти замуж. В 2024 году ей сделали предложение руки и сердца в Праге. Но уже через пару месяцев пара рассталась. Юмористка не делилась подробностями разрыва, но отметила, что жених был недостойным мужчиной.
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