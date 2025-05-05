Звезда «Уральских пельменей» Корнева показала нового возлюбленного после срыва помолвки

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева подтвердила, что находится в отношениях. После срыва помолвки в январе юмористка обрела счастье с новым возлюбленным.

О том, что у артистки появился бойфренд, поклонники догадывались давно, так как она сама намекала на роман, публикуя фото букетов. Однако своего избранника Ксения долгое время скрывала. И лишь недавно она выставила в личном Telegram-канале фото с мужчиной, после которого у фанатов не осталось сомнений о ее статусе.

Возлюбленного Корневой зовут Алексей Луканин. Он окончил Российский университет транспорта. Но пока неизвестно, кем он работает.