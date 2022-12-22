Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева случайно показала беременный живот, демонстрируя свои образы

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева сделала заявление после слов подписчицы об округлившемся животе. Комментируя ситуацию, она привела фото модели Кендалл Дженнер.

Версия о беременности Иланы появилась после того, как юмористка выложила в соцсетях опрос и обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей с выбором платья.

В обтягивающем наряде у Иланы виднелся животик. Подписчики быстро указали ей на это, заподозрив беременность.

Илане нашлось, что сказать. «Даже у самых худых девушек немного есть животик, это наша женская конституция!» - заявила она, обратив внимание на аналогичный вид модели Кендалл Дженнер.

У звезды «Уральских пельменей» уже есть один ребенок. В браке с бизнесменом Дмитрием Дылдиным она воспитывает дочь.

Ранее певица Нюша подогрела слухи о беременности, появившись с округлившимся животиком.