Скоро пополнение: Нюша перестала скрывать свою беременность
Фото: Из профиля Instagram Нюши (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Уже долгое время Нюша счастлива в браке с Игорем Сивовым. Сейчас пара проживает в ОАЭ и воспитывает двоих детей. К слову, пользователи Сети давно подозревали певицу в третьей беременности, и своей новой публикацией в личном блоге девушка только подогрела эти слухи.
Так, звезда поделилась роликом, который запечатлел ее прогулку по улицам Дубая. Нюша для фотосессии выбрала откровенный наряд, подчеркнувший ее фигуру. Короткий атласный топ едва прикрывал округлившийся живот исполнительницы хита «Цунами». Увидев эти кадры, поклонники девушки стали поздравлять ее с долгожданным пополнением в семье.
Подобной публикацией певица вновь подогрела слухи о своей беременности
Фото: Из профиля Instagram Нюши (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
««Какой большой живот!», «Мне одной показалось, или есть животик?», «Растите здоровыми и счастливыми»», — отреагировали фолловеры.
Тем не менее нашлись и те подписчики, которые призвали всех не лезть в личное дело Нюши и ее супруга: «Ребят, она родила двоих детей, конечно, у нее будет животик».
Сама артистка пока никак не комментирует ситуацию, но если она действительно беременна, то скрывать интересное положение ей становится с каждым месяцем все труднее.
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