Скоро пополнение: Нюша перестала скрывать свою беременность

««Какой большой живот!», «Мне одной показалось, или есть животик?», «Растите здоровыми и счастливыми»», — отреагировали фолловеры.

Тем не менее нашлись и те подписчики, которые призвали всех не лезть в личное дело Нюши и ее супруга: «Ребят, она родила двоих детей, конечно, у нее будет животик».

Сама артистка пока никак не комментирует ситуацию, но если она действительно беременна, то скрывать интересное положение ей становится с каждым месяцем все труднее.

Ранее стало известно о том, что ревнивый фанат Татьяны Булановой пообещал зарезать ее супруга. Подробности читайте в этой статье.