Гарик Мартиросян объяснил, как вернуть популярность

Известный комик Гарик Мартиросян рассказал, как вернуть былую славу. Об этом он заявил в интервью порталу NEWS.ru.

По мнению юмориста, ради возвращения популярности не следует идти на радикальные меры. Он порекомендовал заниматься любимой деятельностью, чтобы вернуть утерянную славу.

«Не идти на поводу у каких-то чужих мыслей, а заниматься именно тем, в чем ты чувствуешь себя, своей профессией», — высказался Мартиросян.

Напомним, Гарик Мартиросян начал карьеру юмориста в 1993 году, принимая участие в номерах команды КВН «Новые армяне». В 2005-м он стал автором и ведущим юмористического шоу Comedy Club. В 2017-м комик ушел из проекта. Мартиросян участвовал в таких программах, как «Две звезды», «Прожекторперисхилтон», «Танцы со звездами».

Кроме того, артист снимался в различных фильмах. Так, Гарик сыграл в кинолентах «Наша Russia», «СамоИрония судьбы», «Наш Двор 3», «Универ» и «Иван Васильевич меняет все».

Ранее Гарик Мартиросян выступил с критикой шоу Павла Воли.