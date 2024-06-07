Звезда «Универа» женился в третий раз: выбрал известную баскетболистку

Актер Алексей Гаврилов из «Универа» женился на баскетболистке Катерине Кейру. Корреспонденты Пятого канала присутствовали на росписи и запечатлели этот особенный момент.

Знаменитость не привык рассказывать о личной жизни, но про свадьбу не мог молчать. Он связал себя узами брака с членом сборной России по баскетболу, Чемпионкой Европы, Бронзовым призером ЧМ России, главой фонда «Женщина вправе сказать» Катериной Кейру.

Журналисты отмечают, что молодые люди часто появлялись вместе на мероприятиях, но предпочитали не афишировать роман. 7 июня они сыграли свадьбу, на которой были только родные и друзья.

Напомним, что Кейру известна также как бывшая жена футболиста Ивана Новосельцева, который оставил ее, когда она была беременна, и присвоил все совместно нажитое имущество. Женщина давала интервью и подавала на экс-супруга в суд, смогла выиграть дело и забрать квартиру. У нее есть сын Теодор. Кроме того, спортсменка основала фонд, чтобы помогать женщинам, оказавшимся в подобной ситуации. Фонд оказывает материальную, психологическую и правовую поддержку.