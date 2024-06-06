«Семь лет ожидания»: 41-летняя певица Сати Казанова впервые станет мамой

Российская певица Сати Казанова впервые станет мамой. О своей беременности экс-участница группы «Фабрика» рассказала в социальных сетях.

Артистка снялась в интересном образе, который подчеркнул ее округлившийся живот. На кадрах Сати позирует босиком в белом шифоновом платье. В волосы она вставила цветы.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… Семь лет ожидания», — написала она.

Подписчики сразу же принялись поздравлять будущую маму. Они пожелали ей наслаждаться беременностью и родить здорового малыша.

«Дорогая! Как я рада за вас! Я прям по твоему состоянию почувствовала!»; «Это чудо! Дай Бог крепкого здоровья!», — пишут подписчики.

С 2017 года артистка состоит в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Они поженились в Москве, а после отпраздновали четыре свадьбы в разных местах. Одно из торжеств состоялось на Родине мужчины в Италии.

Недавно певица официально сменила фамилию. Поклонники и раньше догадывались, что артистка после свадьбы поменяла документы, но теперь появились подтверждения.