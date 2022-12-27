Звезда «Универа» Стас Ярушин об алкоголизме: «Выпивал и меня дальше несло…»

В YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелия звезда сериала «Универ» Стас Ярушин рассказал, что несколько лет назад страдал из-за пагубной привычки, которая чуть не стоила ему семьи. Близость к расставанию с женой заставила актера взять себя в руки и проститься с бутылкой.

Ярушин поделился, как сумел отказаться от алкоголя. По его словам, он всегда любил веселиться, вот только никогда не умел опохмеляться. И в этом заключалась его главная проблема. «Я всегда любил веселиться… Выпивал и меня дальше несло. Это постоянные тусовки, мероприятия, банкеты. У меня не было проблем, тут обычная история — я не умел опохмеляться», - рассказал артист. После очередной вечеринки к нему подошла жена и сказала, что он должен остановиться, иначе он потеряет семью. Это мгновенно отрезвило Стаса, и он понял, что должен завязать.

В 35 лет он перестал выпивать. И сейчас в 41 год он не жалеет, что когда-то принял это решение. Проснувшись после очередного похмелья, ему было настолько плохо, что он принял решение никогда больше даже не пробовать спиртное. И теперь спустя годы он не понимает, почему не выбрал здоровый образ жизни раньше. «Спустя четыре года я выпустил два музыкальных альбома и сделал столько, сколько не делал за все те годы. Спустя пять лет сижу и думаю: «Какого черта не сделал это раньше? Вот правда», - поделился Стас Ярушин.

К слову, актер прославился после роли Антона Мартынова в сериале «Универ». Его герой страдал от алкоголизма, и Ярушину приходилось часто играть опьянение. Однако иногда Стас вживался в роль настолько, что устраивал дебоши. Руководство проекта даже однажды оштрафовало его за очередную выходку. Поэтому, если бы актер не завязал со спиртным, это бы сильно сказалось на его карьере.

Ранее стало известно, что Дима Билан тоже долгое время страдал из-за алкоголизма и совсем недавно завязал.