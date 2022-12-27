«Кошки – моя отдушина»: Дима Билан из-за проблем со здоровьем ушел в социальную изоляцию
Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Дима Билан бросил пить и признался в новой зависимости. Он предпочел общению с людьми животных.
Исполнитель приютил несколько кошек, попавших в беду, и взял под опеку тигрицу из Московского зоопарка, которая страдает катарактой обеих глаз.
«Кошки – это моя большая такая отдушина», – говорит певец.
Благодаря Билану, тигрице провели операцию, теперь ее ждет реабилитация. Всё оплатит исполнитель.
Билан предпочитает животных вместо людей, потому что испытывает к ним «особое отношение и пиетет». Сейчас, когда у певца хватает поводов для волнения – операции, проблемы со здоровьем, открытие гостиницы – он приезжает в студию, а затем возвращается домой к своим питомцам.
Ранее сообщалось, что Билан сошелся со своей любовью спустя 10 лет.