Звезда «Универа» Самбурская лишилась друзей из-за отказа от вредной привычки: подробности

Актриса Настасья Самбурская похвасталась своими достижениями. По ее словам, уже три года она не употребляет алкогольные напитки и не курит. Однако из-за этого у нее сократилось количество друзей.

Последние годы звезда сериала «Универ. Новая общага» пропагандирует здоровый образ жизни. Настасья занимается спортом, правильно питается и не имеет вредных привычек. Актриса поделилась, что это ее пожизненная аскеза.

«Из минусов — у меня почти не осталось друзей», - отметила Самбурская.

Поклонники и коллеги поддерживают актрису. Некоторые даже публично высказывались на этот счет, например, блогерша Алена Водонаева. «Наш человек!» - написала она в Сети.

Напомним, что Настасья Самбурская стала популярна благодаря сериалу про студентов. Однако в какой-то момент она предпочла уйти из проекта. Сейчас она не соглашается на съемки в продолжениях. Сама она признавалась — ей приятно вспоминать время, когда она была частью «Универа», но возвращаться она не хочет.

Ранее Настасья Самбурская рассказала о конфликте с Анной Хилькевич.