Звезда «Универа» признался, что его 13-летняя дочь решила снять фильм

Российский актер Стас Ярушин сообщил, что его 13-летняя дочь захотела снять свой первый фильм. Девочка сама создала сценарий и показала его звездному отцу. Соответствующая публикация появилась в микроблоге артиста.

«Стеша написала свой первый киношный сценарий и хочет, как режиссер, снять задуманное. Я, естественно, помогу. Короче, сидим и читаем сценарий! Он еще не дописан, но я горжусь своей дочерью и ее правильным видением этой первой картины», — поделился артист.

Ярушин подчеркнул, что успех в любом деле приходит через опыт и ошибки.

Артист с 2011 года состоит в браке с Аленой Харламовой. Пара познакомилась во время съемок «Универа», где работала подруга девушки. У пары трое детей: помимо Стефании, они растят 10-летнего Ярослава и 5-месячную Александру.

Напомним, Стас Ярушин прославился благодаря ролям в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «Сашатаня» на ТНТ. В 2016 году артист начал свою музыкальную карьеру, выпустив дебютный клип и альбом с одноименным названием «Об этом».

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