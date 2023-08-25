Оставшийся без работы после успеха «Универа» Александр Мартынов рассказал об ипотеке

Звезда сериала «Универ» Александр Мартынов рассказал, что после оглушительного успеха остался без работы и с ипотекой. Мужчина пожаловался, что из-за роли ботаника Вали его не хотят брать в кино. Об этом сообщает StarHit.

Роль Валентина Будейко запомнилась всем зрителям, Мартынову пророчили великое будущее. Но он рассказал, что после «Универа» его перестали приглашать сниматься.

«Перестали звать куда-либо. До меня долетали истории, якобы у меня появилась корона и я «дорого стою», – жаловался артист.

А ипотека и расходы на семью остались. Александр предполагает, что стал заложником одной роли.

«Когда нет работы, я начинаю нервничать, ведь у меня ипотека. «Универ» закончился, ипотека осталась, и она сама себя не выплатит. До 2034 года еще платить», — признался 40-летний актер в YouTube-шоу «PROжизнь».

Но звезда не жалеет о том, что ему посчастливилось сниматься в сериале. Более того, скоро он появится в продолжении «Универа» вместе с другими звездами. К своим ролям вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Екатерина Молоховская и даже Виталий Гогунский, который известен по роли Кузи.

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