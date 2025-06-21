«Мужчина является главным»: Хилькевич защитила Гогунского после его скандальных слов о женщинах

Анна Хилькевич встала на защиту оскандалившегося Виталия Гогунского после его слов о женщинах.

Актриса высказалась о своем приятеле, с которым они познакомились на съемочной площадке сериала «Универ».

Недавно Виталий столкнулся с хейтом после того, как сделал странное заявление о женщинах: рядом с ним его возлюбленная не должна быть в плохом настроении. Он также посоветовал девушкам «ходить грустить в сад». Многие звездные коллеги осудили Гогунского за такое мнение.

Однако Хилькевич подчеркнула, что знает актера уже много лет. По этой причине она уверена, что слова Виталия были вырваны из контекста.

Актриса прокомментировала ситуацию и заявила, что понимает своего коллегу. По словам Анны, она осознает, что именно хотел сказать Гогунский. А фраза о хорошем настроении женщины при муже связана лишь с ответственностью за атмосферу в семье.

«Я знаю его много лет. И понимаю, что он имел в виду. Например, о настроении: ты несешь ответственность за климат в семье. Для меня мужчина является главным, а я — женщина и отвечаю за настроение дома. Думаю, это и пытался донести Виталик», — сказала Хилькевич в интервью 360.ru.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич заявила о «жутком» кризисе в отношениях с мужем.

Также сообщалось, что Иосиф Пригожин отреагировал на слова Виталия Гогунского о плохом настроении женщины.