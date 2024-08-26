Звезда «Универа» купила для дочери торт за 250 тысяч рублей

Российская актриса Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», заказала роскошный торт на шестилетие младшей дочери Анны-Марии. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, стоимость кондитерского изделия на день рождения наследницы артистки составила 250 тысяч рублей. Лакомство представляло собой большой замок, из которого выезжала фигурка Анны-Марии. При этом, как рассказала кондитер Марина Синицкая, на торжестве произошла неприятная ситуация.

«Кто-то из гостей на площадке откусил голову фигурки на торте, и именинница расстроилась, но мы решили воссоздать фигурку, чтобы повторно ее вручить. Сейчас наша скульптор делает новую, на память Анне-Марии о ее празднике и именинном торте», — поделилась кондитер.

Известно, что на перед гостями торжества выступали финалист «Новой Фабрики звезд» Габриэль Александров и актриса из сериала «Манюня» Карина Каграманян.

Ранее подарившая дочери телефон-раскладушку Анна Хилькевич отреагировала на нападки хейтеров.