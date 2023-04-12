Звезда «Универа» Елена Валюшкина рассказала о жестокости бывших мужей

60-летняя Елена Валюшкина была замужем дважды, но оба ее брака оказались неудачными. С первым мужем преподавателем Леонидом Фоминым она прожила 11 лет и развелась с большим скандалом. Второй же супруг актер и режиссер Александр Яцко тоже оказался не лучше. После 20-ти лет совместной жизни звезда «Универа» рассталась с ним из-за измен. Сейчас артистка не общается ни с одним из экс-возлюбленных, так как считает, что они не могут иметь с ней ничего общего после всей той жестокости с их стороны по отношению к ней и непростительных поступков.

В новом интервью Валюшкина рассказала, что первый развод сопровождался для нее большими проблемами. Фомин попытался лишить ее карьеры, отобрал жилплощадь, уничтожил все совместные фотографии и даже проклял бывшую жену. «Как можно с ним общаться? Это вопрос в космос», - считает актриса.

А вот размышляя о поступках Яцко, от которого у Елены двое детей, она решила вспомнить слова психолога о том, что замужний мужчина, смотрящий налево, - это вовсе не бабник. Для таких есть совершенно другое более точное определение.

«Женатый мужчина на вашем пути, с детьми и обязательствами — это уже не бабник. Его нужно называть «крыса». Смотрю я и на первого, и на второго бывшего — и жалко их», - поделилась Елена Валюшкина с изданием «7Дней.ru».

Отметим, что сейчас актриса не замужем, но при этом не исключает возможности заключения третьего брака. Возраст ее не пугает и не останавливает, так как она считает, что любовь можно найти всегда. Елена надеется, что у нее еще будет возможность пойти к алтарю в белом свадебном платье.

Ранее стало известно, что другая звезда «Универа» Сара Окс устроила драку в фитнес-клубе Одинцово.