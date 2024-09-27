Звезда «Универа» Арарат Кещян перепутал даты и приехал на день рождения Галустяна на месяц раньше

Актер Арарат Кещян признался, что перепутал даты и приехал отмечать день рождения юмориста Михаила Галустяна на месяц раньше. Звезде «Универа» пришлось проводить вечер вдвоем с женой из-за этой ошибки.

В личном блоге Арарат рассказал, что собрался отметить 45-летие друга. Вместе с женой они нарядились, приехали в ресторан и обнаружили, что никто, кроме них, больше не пришел.

«Мишка так расстроился, что решил остаться дома, запершись в депрессии. Но на то и есть друзья, чтобы поддержать человека в тяжелый момент. Держись, брат. Все наладится. Обещаю, они одумаются. Приходи через месяц туда же. Уверяю, все, кто трусливо или лениво остался дома, придут и устроят тебе самый яркий праздник», - пошутил Кещян.

Супруги поделились, что не стали упускать возможность провести хорошо вечер. Они все-таки остались в ресторане и поужинали вдвоем. Жена Арарата призналась, что это было похоже на их первое свидание. Отметим, что они женаты с 2013 года и воспитывают троих детей.

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