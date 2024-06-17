Закат карьеры, работа в Госдуме и рак: что стало с актерами сериала «Универ»

Сериал «Универ» называют российской адаптацией «Друзей». Дебютировав в 2008 году, телепроект практически сразу обзавелся армией поклонников: зрители вместе с персонажами ситкома взрослели, влюблялись, переживали как счастливые, так и трудные моменты жизни. За годы существования в касте «Универа» сменилось немало актеров — некоторые из них стали настоящими суперзвездами, другие — канули в лету.

В преддверии перезапуска одного из самых рейтинговых сериалов на отечественном ТВ сайт «Страсти» решил разобраться, что стало с актерами оригинального проекта.