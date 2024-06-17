Закат карьеры, работа в Госдуме и рак: что стало с актерами сериала «Универ»
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Сериал «Универ» называют российской адаптацией «Друзей». Дебютировав в 2008 году, телепроект практически сразу обзавелся армией поклонников: зрители вместе с персонажами ситкома взрослели, влюблялись, переживали как счастливые, так и трудные моменты жизни. За годы существования в касте «Универа» сменилось немало актеров — некоторые из них стали настоящими суперзвездами, другие — канули в лету.
В преддверии перезапуска одного из самых рейтинговых сериалов на отечественном ТВ сайт «Страсти» решил разобраться, что стало с актерами оригинального проекта.
Станислав Ярушин (Антон Мартынов)
Ярушин присоединялся к актерскому составу «Универа» в статусе именитого КВНщика. Мало кто знает, что изначально персонаж Станислава прописывался как герой на 20 серий, однако его образ настолько понравился зрителям, что впоследствии Антон Мартынов стал одним из главных лиц ситкома, также появившись в «Универе: Новая общага» и двух продолжениях.
Профессиональным актером Ярушин никогда не был, но тем не менее периодически снимается в различных кинопроектах. Помимо этого, он является автором подкаста «Музлофт», куда приглашает популярных артистов. Вдобавок некоторое время назад Станислав делал авторское шоу о хоккее. Что касается личной жизни: актер женат вторым браком и воспитывает двоих детей.
Мария Кожевникова (Алла Гришко)
Героиня Марии запомнилась зрителю яркой внешностью и умением находить плюсы даже в не самых приятных ситуациях. Покинув «Универ» в 2011 году, Кожевникова вскоре была избрана депутатом Госдумы VI созыва от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Также актриса являлась членом Комитета Госдумы по культуре. При этом карьеру в кино красотка завершать тоже не стала: эффектную блондинку периодически можно заметить в различных исторических драмах.
За эти годы Мария успела выйти замуж за бизнесмена Евгения Васильева и трижды стала матерью.
Андрей Гайдулян (Александр Сергеев)
Роль в «Универе» стала переломной в карьере Гайдуляна — проект подарил ему популярность. За «Универом» последовал сериал «Универ. Новая общага», а также ситком «СашаТаня», где артист продолжает играть Сашу Сергеева вместе со своей коллегой по сериалу Валентиной Рубцовой, которая появляется на телеэкранах в роли его супруги.
Личная жизнь Гайдуляна сложилась не столь просто: в 2011-м артист разошелся с гражданской женой Риммой, которая подарила ему сына Федора, и вступил в отношения с Дианой Очиловой. Новая возлюбленная помогла Андрею справиться с раком лимфатических узлов, и они даже поженились в 2016 году, однако уже спустя пару месяцев расстались. В 2018-м Гайдулян тайно сочетался браком с Александрой Велескевич.
Валентина Рубцова (Таня Архипова)
В «Универе» Валентина исполняла роль скромницы и отличницы Тани Архиповой вплоть до 2014 года, после чего переместилась на съемочную площадку сериала «СашаТаня», посвященного веселым будням ее героини с персонажем ранее упомянутого Гайдуляна. В интервью Рубцова признавалась, что готова «до старости» играть студентку, ведь ее героиня регулярно меняется. Действительно, студентка Таня за это время успела выйти замуж и стать матерью, как и сама Валентина в своей реальной жизни.
Еще в 2002-м артистка познакомилась со своим будущим мужем Артуром Мартиросяном, в 2009-м они официально узаконили свои отношения, а в 2011-м стали родителями дочери Софии.
Виталий Гогунский (Эдуард Кузьмин)
Одним из любимцев поклонников «Универа» можно назвать героя Гогунского -раздолбая-каратиста Кузю из деревни Агаповка. Роль, подразумевающая абсурдное поведение и коронные выражения, вроде «Потеря потерь!», «Блин блинский!», «Крутяк» и «Точняк», сделала Виталия самым узнаваемым качком страны.
После ухода из «Универа» в 2013 году в карьере Гогунского на некоторое время наступило затишье. Он принял решение отказаться от амплуа «тупого качка» и покорять новые горизонты. В итоге актер появлялся во многих проектах на телевидении: «Танцы со звездами», «Один в один», а также периодически снимался в ситкоме «СашаТаня», где вновь играл Кузю. К слову, в грядущем перезапуске «Универа» Виталий также примет участие.
Арарат Кещян (Артур Микаэлян)
Перед зрителями «Универа» Арарат предстал в образе студента исторического факультета, харизматичного армянина, приехавшего в Москву из Адлера. Примечательно, что эта роль почти повторяла реального Кещяна: в студенчестве будущий актер играл в команде КВН Российского Университета Дружбы Народов. Арарат исполнял роль Микаэляна до самого завершения сериала «Универ. Новая общага» и в эпизодах «СашаТаня». Из всех актеров ситкома он исполнял свою роль дольше всех.
В настоящий момент Кещян продолжает карьеру в кино и на телевидении как актер и телеведущий. В публичном пространстве артист предпочитает мало рассказывать о личном, хотя известно, что он женат на бизнесвумен Екатерине Шепете и воспитывает трех дочерей.
Алексей Гаврилов (Гоша Рудковский)
Гоша являлся ключевым персонажем в самом первом сезоне «Универа», во втором — он ушел в армию, и ему на смену пришел Майкл, а по возвращении зрители следили за ярким противостоянием двух парней. Позднее Ловеласа Гошу можно было заметить в ситкоме «СашаТаня», однако со временем Гаврилов все больше отстранялся от актерской деятельности, делая выбор в пользу предпринимательства.
Первой женой Алексея стала инструктор по йоге Марина Мельникова. Они поженились в 2015 году, а спустя три года впервые стали родителями. Однако в 2020 году пара рассталась, сохранив дружеские отношения. Второй брак знаменитости был с коллегой Мари Кирти, в 2022 году у них появился сын Рами. В марте прошлого года супруги подали на развод. Со второй супругой Гаврилов также сохранил хорошие отношения.
В июне 2024-го актер женился в третий раз. Избранницей Алексея стала член сборной России по баскетболу Катерина Кейру.
Настасья Самбурская (Кристина Соколовская)
Впервые Самбурская появилась только в продолжении сериала «Универ. Новая общага». В ситкоме она сыграла Кристину — уверенную в себе и весьма жесткую девушку. Через некоторое время Самбурская устала от столь эмоциональной роли и приняла решение покинуть сериал, чтобы заняться другими проектами.
Покинув «Универ», артистка снималась в других сериалах и даже пела в стиле шансон, однако в итоге захотела вернуться на съемочную площадку «Универа. 10 лет спустя». Резкие высказывания неоднократно становились причиной попадания Самбурской в различные скандалы. Например, ее критиковали за желание эмигрировать из России и фразы о домашнем насилии. Известно, что сейчас Настасья не замужем.
Анна Хилькевич (Маша Белова)
Первую большую славу Хилькевич подарил именно «Универ»: в проекте актриса играла стереотипную блондинку, обладающую армией поклонников и мечтающую о карьере в журналистике. Сначала Белова состояла в отношениях с качком Кузей (Виталий Гогунским), а после его неожиданного бегства начала встречаться с «ботаником» Валей (Александр Мартынов).
Сейчас Хилькевич активно снимается в кино, работает в качестве ведущей на телевидении, а также предпринимает первые попытки построить музыкальную карьеру. С 2015 года знаменитость замужем за предпринимателем Артуром Матриросяном, у супругов две дочери. А недавно Анна рассекретила свою третью беременность.
Александр Мартынов (Валентин Будейко)
Стереотипный ботаник Валя Будейко переехал в общежитие после исчезновения Кузи. Зависимый от мамы и чересчур правильный парень в очках поначалу с трудом вливался в коллектив, однако со временем стал частью дружной компании и влюбился в легкомысленную Машу. В перезапуске ситкома персонаж Мартынова будет биться за финансирование собственного исследовательского проекта и спасать трещащий по швам брак с героиней Хилькевич.
В реальности же Александр ради съемок в нашумевшем сериале переехал из родного Санкт-Петербурга в Москву. Помимо «Универа» Мартынова нередко можно увидеть в различных сериалах, а также на театральной сцене.
Анна Кузина (Яна Семакина)
Украинская актриса, сыгравшая активистку Яну Семакину. Творческий путь артистки начался на театральной сцене, после чего были роли в картинах «Третий лишний», «Случайный пассажир», «Родные люди», однако главным и последним крупным кинопроектом для Яны стал именно «Универ».
После начала СВО звезда перестала поддерживать общение со своими коллегами по сериалу и вернулась из Москвы в родной Киев. В соцсетях Кузиной множество постов, в которых она призывает фанатов вкладывать средства на нужды ВСУ, в том числе и на БПЛА. В публикациях женщина критикует СВО и восхищается украинскими военными. Свой микроблог Кузина ведет на украинском языке, хотя еще в 2019 году ее посты были на русском.
Удастся ли перезапуск «Универа»: мнение кинокритика
В успехе перезапуска «Универа» многое будет зависеть от сценаристов. Такое мнение в разговоре со «Страстями» озвучил кинокритик Александр Голубчиков.
«Перезапуск «Универа» укладывается в нынешнюю тенденцию возвращения известных и любимых народом сериалов. За рубежом тоже это наблюдается, например, «Секс в большом городе». У нас это работает точно так же: «Папины дочки», «Букины», «Молодежка» и так далее. Если смотреть на свежий пример «Папиных дочек», то первый сезон отработал прекрасно, рейтинги были бомбовыми. Поскольку все было хорошо, сразу же запустили второй сезон, однако он уже подкачал — интерес был только на старте. Подозреваю, что похожая история может ждать «Универ», — поделился Голубчиков.
Кинокритик уточнил, что успех современных сериалов во многом зависит от их сюжетной новизны.
«Если авторы не придумают какой-то сюжетный ход, который сделает этот сериал не просто калькой с прошлого, а чем-то принципиально новым, то „Универ“ закончится на первом сезоне. То есть второй сезон тоже будет с падающими рейтингами. Если же придумают что-то новое, то есть шанс. Потому что мы помним, что взрывную популярность имели именно те проекты, которые показывали что-то совершенно необычное. Самая бомба была с „Реальными пацанами“, которые показали совершенно иной подход. То же самое было с „Ольгой“. Поэтому все зависит от сценаристов», — резюмировал он.