Звезда «Триггера» Алиса Кретова назвала Константина Гецати «мутноватым типом»

Алиса Кретова, известная по роли в сериале «Триггер», призналась, что изменила свое мнение о победителе 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константине Гецати на проекте «Невеста. Экстра любовь».

Константин Гецати решил принять участие в новом шоу на ТНТ, чтобы найти вторую половинку. Он поехал в Марокко вместе с 16 девушками, которые будут бороться за его сердце.

Среди претенденток оказалась актриса Алиса Кретова, однако девушка предполагает, что мужчина уже сделал свой выбор в пользу экс-солистки «ВИА Гры» Ольги Мединской.

«Я как-то интуитивно чувствую, что между Ольгой и Константином есть огонек, и, кажется, они друг другу подходят», – подчеркнула Кретова.

Алиса добавила, что ее отношение к Константину Гецати поменялось. Девушка даже задумалась, стоит ли ей продолжать участвовать в проекте.

«Для меня Константин на данном этапе достаточно мутноватый тип», – пояснила она.

Ранее наследник Михаила Круга рассказал о романтических отношениях с девушками на «Новой Фабрике звезд».