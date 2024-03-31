«Любовь – это муза»: Александр Круг об отношениях с участницами «Новой Фабрики звезд»

Сын Михаила Круга рассказал о романтических отношениях с девушками на проекте «Новая Фабрика звезд». В беседе с журналистами StarHit 21-летний Александр признался, что сейчас у него есть муза, которая вдохновляет на творчество.

Александр Круг решил пойти по стопам своего отца. С самого детства он выходил на сцену вместе с матерью, а спустя время стал давать сольные концерты. Молодой человек учится на заочном отделении в ГИТИСе и все свободное время посвящает музыке.

Звездный наследник стал участником реалити-шоу на ТНТ, чтобы открыть для себя новые жанры и направления. Однако фабриканты увлечены не только творчеством, но и противоположным полом.

«Все без исключения девушки на нашем проекте классные. И очень талантливые! Иначе бы они сюда просто не попали. Я стараюсь поддерживать девчонок перед концертами, это сейчас самое главное», – рассказывает Александр.

При этом, по словам сына Михаила Круга, он пришел на проект прежде всего ради музыкального развития, а не для того, чтобы найти вторую половинку.

«Поэтому все, что не касается музыки, я бы все-таки хотел оставить за кадром. Любовь – это муза, которая у меня сейчас есть», – пояснил он.

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