Звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу уехала с сыном из России

Звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу уехала с сыном из России. Об этом она рассказала в своем микроблоге.

По словам артистки, в настоящий момент они находятся в Нью-Йорке.

«Мы на базе. Сонные и счастливые. Город контрастов, звуков, вкусов, цветов. Тут много всего. Я рада, что могу показывать сыну мир», - поделилась Грыу.

Актриса напомнила, что чем больше человек видит, тем шире становится его кругозор.

Лянка Грыу в период с 2010 по 2022 год состояла в браке с режиссером Михаилом Вайнбергом, у них есть общий сын Максим, у которого диагностирован аутизм. Бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения после разрыва, они воспитывают ребенка, а также работают вместе.

В 2022 году появилась информация, что у Грыу роман с коллегой Марселем Симоно, проживающим в США. Актриса признавалась, что им непросто даются отношения на расстоянии, однако они учатся справляться с разными трудностями, чтобы быть вместе. Она также рассказывала, что пока не готова покидать Россию даже ради возлюбленного.

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