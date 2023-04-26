Звезда «Теста на беременность» Кирилл Варакса смог попасть в больницу к жене благодаря роли

Актер театра и кино Кирилл Варакса, прославившийся после премьеры сериала «Тест на беременность», рассказал о рождении третьего сына, творчестве и о том, как слава помогает ему в обычной жизни.

Звезда дал интервью порталу WomanHit.ru. В феврале мужчина стал многодетным отцом. У него есть пятилетний Максим, полуторагодовалый Тарас, а теперь совсем крошечный Алесь. Кирилл всегда знал, что у него будет большая семья.

«Недавно жена напомнила: я ей заявлял еще в начале совместной жизни, что хочу пятерых детей, и это ее не напугало. У меня же и родственники многодетные, и младшая сестра Дарья есть, тоже скоро родит — в конце марта, мальчика», – рассказал актер.

Варакса любит свою работу и говорит, что она помогает ему в жизни. Благодаря роли в сериале, актер смог попасть к беременной жене, чтобы передать сумку с необходимыми вещами. Медсестры не хотели впускать мужчину ночью, но он нашел выход.

«В отчаянии я сказал им: «Ну как же так, мы же в вашем учреждении снимали «Тест на беременность». И это подействовало безотказно», – вспоминает звезда.

Артист признается, что думает не только о себе, но и о других людях. Больше всего повезло соседям знаменитости.

«У нас лучше получается коммуницировать с властями, с какими-то важными структурами. Для меня, допустим, не зазорно и в ЖЭК сходить, узнать, когда дворники почистят снег, наконец», – пояснил Кирилл.

Мужчина не скрывает, что до карьеры в кино работал уборщиком, а во время пандемии устроился доставщиком.

«В карантин я и объявление давал, что могу помочь с машиной, с ремонтом, правда, никто не откликнулся тогда. Работать не стыдно, стыдно не работать», – убежден артист.

Варакса признается, что с непостоянством в своей профессии готов к любым даже самым неожиданным обстоятельствам. Актер отмечает, что они живут в достатке, но не шикуют.

Ранее мы писали о жизни и творчестве звезды МХТ им. А.П. Чехова Кузьмы Котрелева. Он рассказал о реакции отца-священника на его профессию.