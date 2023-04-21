«Не было даже телевизора»: актер Кузьма Котрелев о реакции отца-священника на его профессию

Звезда МХТ им. А.П. Чехова Кузьма Котрелев не только выходит на сцену, но и активно снимается в кино. Молодой человек счастлив в браке со своей коллегой Дарьей, с которой познакомился во время учебы в театральной школе Олега Табакова. Сейчас у них подрастает дочь Устинья. Знаменитость рассказал WomanHit.ru о семье и о том, как родственники относятся к его профессии.

Поклонники часто говорят о необычном имени актера – Кузьма. Парень признается, что сейчас привык, но в детстве ему было неловко от излишнего внимания. Его так назвал отец-священник. Многим их жизнь казалась удивительной.

«Я стеснялся того, что папа — священник и что у нас многодетная семья, особенно когда перешел в обычную школу из православной. Первый раз сказать об этом на уроке английского языка — нам задали рассказ о семье — было огромным стрессом. Я видел, что опять все делают круглые глаза: «Ничего себе! А как вы живете? У вас столько детей и вы все в одной комнате?» – поделился звезда.

Когда Котрелев выбрал актерскую профессию, то родители не были против. Молодой человек объясняет это тем, что в многодетной семье близкие не так активно участвуют в судьбах своих наследников – им просто не хватает на это времени.

«Я не знаю, что думал папа, но он не препятствовал ничему и никогда не говорил плохо ни про мое увлечение, ни про мои спектакли. Но родители — не театралы и не киноманы, у нас не было даже телевизора», – признался Кузьма.

Он отметил, что родители не знали о Табакове, но поверили сыну, когда тот сказал, что это «чудесный человек».

«Я стал для них проводником в этот мир. Сейчас папа смотрит очень много фильмов, а вот к театру пока все равно равнодушен, в отличие от мамы», – добавил артист.

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