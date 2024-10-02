Звезда «Телохранителя» попала под бомбежку в Израиле

Известная актриса Анастасия Цветаева рассказала, что попала под бомбежку в Израиле. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Звезда сериала «Телохранитель» призналась, что сидит с сыном Акивой в бомбоубежищной комнате. Больше никого в доме нет. Артистка также выложила ролик, в котором слышны сирены на фоне.

«Эстер у подруги, муж на автобусе очень медленно едет домой. Кузя (сын актрисы от первого избранника Олега Гончарова, — Прим. ред.) в самом безопасном месте – на юге страны, у границ сектора Газа. Иран атаковал Израиль баллистикой. Это уже моя вторая сирена за день», — поделилась Цветаева.

Стоит отметить, что артистка живет в Израиле уже 15 лет. Знаменитость переехала туда ко второму супругу Надаву Ольгану и родила двоих детей — дочь Эстер и сына Акиву.

В ноябре минувшего года Цветаева проводила сына Кузьму в армию Израиля. Артистка призналась, что сын отправился не в боевые войска. Она отметила, что у нее дрожат руки. Она добавила, что гордится своим ребенком.

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