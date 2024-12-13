Звезда «Тайн следствия» Анна Ковальчук рассказала о неожиданной беременности

Актриса Анна Ковальчук вспомнила о том, как неожиданно узнала о своей беременности. Когда знаменитость оказалась в положении, она была задействована в съемках сериала «Тайны следствия». По признанию Анны, это был непростой период ее жизни.

В интервью «Каравану историй» Ковальчук рассказала, что работа над первыми сезонами проекта была самой трудной. Ей приходилось даже есть на корточках, так как в павильоне не было ни одного стула.

«Под конец съемок первого сезона узнала, что беременна. Постоянно хотела спать, а тут выезд то в морг, то в тюрьму, то на кладбище... Наверное, первые сезоны «Тайн...» были проверкой на мое отношение к кинематографу. Выдержать такой режим можно было только по большой любви», - заявила актриса.

Еще одной сложностью было отсутствие на площадке туалетов. Поэтому актерам сериала приходилось бегать в соседние дворы. С годами условия работы существенно изменились, и сейчас Анна уже не сталкивается с теми проблемами, что были раньше.

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