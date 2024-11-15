«Мне повезло!»: Анна Ковальчук стала мамой для детей-отказников

Актриса Анна Ковальчук рассказала, что помогает детям-отказникам в больницах. Об этом сообщает StarHit.

Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук поделилась новостью — она стала участницей благотворительной организации, помогающей детям, от которых отказались родители.

«Мне повезло, и судьба подарила мне шанс присоединиться к благотворительной организации, и я стала волонтером — СозиМамой. Мы заботимся о детях в больницах Петербурга, включая малышей с инвалидностью. Постановление о сопровождении детей в больницах выполнено частично, и многие остаются без внимания, но они одинаково нуждаются в поддержке!» — заявила она.

Актриса вспомнила, что во время родов была рядом с детьми, которые остались без родителей.

«Однажды я лежала в больнице с маленькой Златочкой. А в соседних палатах лежали они — отказнички. Дети из детских домов, которые попадали на лечение в больницы и оказывались там совершенно одни», — рассказала она.

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