Звезда «Сватов» Васильев рассказал, как фанат оскорбил его просмотром сериала «под пивко»

Актер Александр Васильев полюбился многим телезрителям в роли дедушки Юры из сериала «Сваты». Однако сам артист в конечном итоге решил покинуть проект из-за обиды. Артист не захотел сниматься в том, что некоторые из фанатов смотрят «под пивко», передает aif.ru.

Васильев рассказал журналистам о работе над «Сватами» во время посещения Второго Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах». Актер снялся более чем в 60 картинах, однако именно в сериале про семью Ковалевых он полюбился зрителям сильнее всего.

Народный артист приступил к работе на съемочной площадке «Сватов» еще в далеком 2008 году. Уже тогда он пытался добиться того, чтобы сериал был более психологическим и глубоким, а не вызывал исключительно смех.

Создатели не пошли навстречу Васильеву, несмотря на уговоры. Актера выводило из равновесия данное обстоятельство. А последней каплей, по его словам, стал случай с фанатом. Однажды с артистом поравнялся некий мужчина. Он вытащил перед знаменитостью кассету с сериалом и заявил, что вечером посмотрит ее «под пивко». Васильев крайне изумился подобной формулировке и счел ее оскорбительной для себя. Больше в «Сватах» он сниматься не хотел. Народному артисту претила мысль, что его искусство хорошо идет «под пивко».

Ранее Васильев рассказал о совместной работе с актрисой Людмилой Артемьевой. Оказалось, что ему было стыдно находиться рядом со своей экранной супругой. Актеров разделяло отношение к любви поклонников. Артемьева, по словам коллеги, была чересчур резка к народу.