Васильев признался, что ему было стыдно рядом с Артемьевой за кулисами «Сватов»

Народный артист РФ Анатолий Васильев сделал признание о своей экранной супруге Людмиле Артемьевой. В популярном сериале «Сваты» они сыграли интеллигентную семейную пару. Но, оказалось, за пределами камер между ними было не все так гладко. Актер рассказал, что иногда стыдился находиться рядом с коллегой за кулисами проекта.

По словам Васильева, у них с Людмилой разные взгляды на любовь поклонников. Он никогда не понимал, почему она чересчур резка по отношению к народу.

«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально! Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал», - поделился актер с Аргументами и Фактами.

Анатолий признался, что ненавидит подобное отношение к фанатам. Он считает, что любой артист должен принимать ту любовь, что дарят ему люди.

Напомним, что Анатолий Васильев также высказался о певице Алле Пугачевой и ее словах о «холопах и рабах». Он заявил, что артистка всегда была довольно резка в выражениях, но в этот раз перешла черту. Тем не менее, по его мнению, ей достаточно лишь извиниться перед народом, и россиянине вновь примут ее.