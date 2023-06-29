Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко сделала серьезное заявление

После недавнего скандала с фотографией Татьяны Кравченко актриса попросила директора «Ленкома», Марка Варшавера, найти ей замену.

Об этом сообщает Woman.ru.

На снимке актрису под руки ведут друзья. Кадр в очередной раз спровоцировал слухи об алкогольной зависимости Кравченко. Сама артистка никак не прокомментировала случившееся, но обратилась к директору театра, в котором работает.

Марк Варшавер подтвердил, что в труппе произошли кадровые перестановки. Теперь роли Кравченко переданы Татьяне Васильевой.

«Я действительно приглашена в труппу театра «Ленком», чему несказанно рада! Я очень благодарна Марку Борисовичу Варшаверу за приглашение! Пока вводиться буду потихоньку. У меня два спектакля», — рассказала Васильева.

Она также добавила, что получение ролей не связано с увольнением Кравченко. Наоборот, звезда «Сватов» сама попросила ее разгрузить.

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