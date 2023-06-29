«Дворняжка, которая идет к тому, кто хвалит»: Олеся Железняк поделилась подробностями своей жизни

Олеся Железняка в ток-шоу «Мой герой» Татьяны Устиновой рассказала про секрет успеха сериала «Сваты» и свою карьеру в период пандемии и после него.

Актриса работает в театре и кино, однако среди большого количества съемочных предложений Железняк выбирает лишь те, которым доверяет.

Олеся также добавила, что тяжело переживала пандемию: во время первого концерта после этих событий звезда расплакалась, понимая, что она «актриса только тогда, когда есть зрители».

Актриса также упомянула своего учителя Марка Захарова, благодаря которому она смогла почувствовать себя более раскрепощенной. Партнерша Железняк Татьяна Кравченко вспоминала, как Олеся боялась сурового преподавателя.

Речь также зашла и про супруга Железняк, Спарктака Сумченко, с которым актриса воспитывает четверых детей. Олеся сказала, что он играет лучше, чем она.

Олеся понимает, что ее природные данные подходят не на все роли, поэтому она соглашается на многие проекты.

«В этом смысле я – дворняжка, которая идет к тому, кто хвалит. И моим сердцем легко завладеть» — пояснила артистка.

Наибольшую зрительскую любовь она получила благодаря роли в сериале «Сваты», успех которого Железняк объяснила простотой сюжетов, диалогов и взаимоотношений.

Олеся Железняк родилась в 1974 году в Москве. Окончив Российскую академию театрального искусства, актриса устроилась на работу в Московский театр имени Ленинского комсомола. Ее первым значим проектом стал фильм «Ландыш серебристый».

Напомним, ранее мы писали, что актриса Олеся Железняк, сыгравшая второстепенного персонажа в сериале «Моя прекрасная няня» по имени Галя, рассказала о совместном выходе в свет с коллегой Анастасией Заворотнюк.