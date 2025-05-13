Звезда «Сватов» Людмила Артемьева озвучила имя преемника Михаила Жванецкого

Актриса Людмила Артемьева высказалась о возможном преемнике Михаила Жванецкого. Она считает, что «достойно держит планку» сатирика на сегодняшний день Евгений Гришковец. Об этом сообщает Voice.

Звезда «Сватов» посетила премьеру фильма-концерта «Жванецкий» в Москве и пообщалась с журналистами. Она отметила, что росла на творчестве Михаила, «впитывала» шутки и сарказм. Но и сейчас есть достойные сатирики, которые могли бы стать преемниками Жванецкого.

«Евгений Гришковец очень достойно держит определенную планку и по мудрости, и по юмору, и по мировосприятию», - заявила Артемьева.

Отметим, что роли в фильме «Жванецкий» исполнили Юрий Стоянов, Кристина Бабушкина, Нонна Гришаева, Глеб Калюжный, Илья Соболев, Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко и многие другие артисты. Вдова писателя Наталья призналась, что уже успела посмотреть картину шесть раз.

Ранее вдова Михаила Жванецкого рассказала, как сатирик почти ушел со сцены.