«Потерял»: вдова Жванецкого рассказала, как сатирик чуть не ушел с эстрады

Вдова писателя-сатирика Михаила Жванецкого рассказала, из-за чего он однажды чуть не ушел с эстрады. Наталья Жванецкая вспомнила, как мужчина потерял свой портфель, который считал талисманом. Историей из жизни она поделилась с mk.ru.

Женщина побывала в Доме Ильи Остроухова Гослитмузея в Москве и согласилась сфотографироваться рядом с «фирменным» портфелем мужа. Жванецкий всегда брал его с собой на выступления и считал талисманом. Наталья вспомнила, что он очень серьезно к нему относился.

«Однажды он потерял свой портфель. Это был такой момент, что Михаил Михайлович хотел уходить с эстрады», – рассказала вдова сатирика.

Отмечается, что родные знаменитости отдали музею уникальные экспонаты, среди которых были коллекция рукописей и записки от зрителей.

Напомним, что Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября 2020 года. Мужчине было 86 лет. Он прекратил концертную деятельность всего за месяц до смерти — в октябре сатирик официально заявил, что больше не будет выступать.

Ранее мы писали о том, что вдова Жванецкого рассказала о тяжелых отношениях с сатириком и попытке развода. Она не могла мириться с ограничениями, которые ей устанавливал супруг.