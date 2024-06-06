Звезда «Солдат» Маклаков раскрыл секрет борьбы со стрессом и выгоранием

Российский актер Алексей Маклаков, известный по роли старшего прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», объяснил, как борется со стрессом и выгоранием. Его слова приводит aif.ru.

Как признался артист, справляться с усталостью и тревогой ему помогают компьютерные игры.

«Обожаю играть на досуге в плейстейшн. Да, играю в футбол, в ФИФА», - поделился Маклаков.

При этом актер отметил, что реальный футбол нравится ему в разы больше, чем компьютерный. Однако во время игры в виртуальный футбол у него появляется возможность отвечать за целую команду и приводить ее к положительному результату.

«Мне это помогает расслабиться после тяжелых съемок или спектакля», - добавил знаменитость.

Кроме того, звезда «Солдат» рассказал о своей любви к чтению. Но, по его словам, уделять достаточно времени книгам у него пока не получается из-за трудного графика.

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