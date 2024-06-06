«Он невероятный»: Орлова предложила занести мужа Заворотнюк в Красную книгу

Известная певица и телеведущая Ольга Орлова заявила, что мужа скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышев следует занести в Красную книгу. Об этом Вона рассказала в эфире программы «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1».

Как призналась телеведущая, фигурист никогда не оставлял болеющую супругу в одиночестве.

«Он какой-то невероятный и должен быть занесен в Красную книгу, потому что от начала и до конца положил свою жизнь во имя Насти. Все что можно, да и что нельзя, он сделал», - поделилась звезда.

Помимо этого, Орлова также выразила благодарность агенту Марине и фигуристке Татьяне Навке за помощь во время болезни Заворотнюк. Она заключила, что забота о болеющем человеке очень дорого стоит, и рядом с актрисой находились люди, которые прошли этот трудный путь вместе с ней.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая. Причиной смерти 53-летней артистки стал рак головного мозга.

Ранее мы писали, что Петр Чернышев проводил ночи на работе с Татьяной Навкой, чтобы днем быть с Заворотнюк.