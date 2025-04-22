Звезда «Солдат» Иван Моховиков остался без работы после съемок в сериале

Звезда «Солдат» Иван Моховиков рассказал, как остался без работы после съемок в сериале. Актер дал интервью Леди Mail.

В популярном проекте мужчина сыграл ефрейтора Соколова. Сериал вышел в 2004 году и полюбился зрителям так, что его растянули на 17 сезонов. После завершения семилетней работы Моховиков остался без работы. Он отметил, что постоянно получал предложения, но устал и решил взять паузу.

«В этот период думал: я так устал, вот бы пару месяцев ничего не делать! Ну что могу сказать, вселенная меня услышала… Сначала я кайфовал — долгожданный отдых! Потом пошел третий месяц, четвертый, пятый… Я уже стал изнывать от безделья и переживать: чем заняться, где мои предложения о съемках?» – поделился артист.

Иван остался и без театра, так как ушел оттуда тоже из-за съемок в «Солдатах». Звезда был без работы два года.

«Поначалу было очень тяжело, я же привык к постоянной занятости вне дома. Пришлось придумывать проекты самому: увлекся ведическими знаниями, перечитал Библию и Коран… А потом решил строить дом. Нарисовал проект, взялся за дело», — отметил мужчина.

Моховиков добавил, что так и не успел достроить дом, так как у него появились новые предложения о работе. Сейчас он вспоминает о «Солдатах» с благодарностью и отмечет, что его не смущают ассоциации с ефрейтором Соколовым.

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