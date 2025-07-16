Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова не сдержала слез на похоронах Юрия Мороза

В Москве простились с режиссером Юрием Морозом. На траурную церемонию, которая прошла в большой зале ЦКБ, приехали родные, друзья и коллеги известного кинодеятеля. Среди знаменитостей была и звезда сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова. Об этом сообщает журнал Woman.ru.

Для актрисы одного из самых популярных проектов режиссера горе оказалось слишком тяжелым. Исполнительница одной из главных ролей в сериале выглядела растерянной и не могла сдержать слез.

Хотя ранее жена Юрия Мороза Виктория просила проститься с ее супругом «легко и светло», многие пришедшие не могли не плакать. Среди желающих проводить Юрия Павловича в последний путь были актеры Евгений Герасимов, Павел Деревянко, Светлана Иванова, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой и многие другие.

Ранее мы писали о том, что на церемонии прощания с Юрием Морозом раскрыли последнее желание режиссера перед смертью.