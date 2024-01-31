Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач рассказал, как отреагирует на отказ девушки познакомиться

15-летний актер Леон Кемстач сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана» и стал звездой. У юного артиста повилась масса поклонниц, но, по всей видимости, его привлекают девушки не из их числа, передает «Сноб».

Леон не афиширует детали своей личной жизни. Тем не менее в интервью он признался, что пока не состоит в отношениях. При этом актера интересуют девушки, которые не знают о его славе. А если при попытке познакомиться Кемстач получить отказ, то не будет расстраиваться. По словам звезды сериала «Слово пацана», это нормально.

«Если я захочу познакомиться с девушкой, то в любом случае к ней подойду. Но даже если она мне откажет, спокойно приму это и не буду убиваться. Ведь это тоже абсолютно нормально. Это жизнь», — рассказал юный актер.

Ранее актер Лев Зулькарнаев, который тоже сыграл в популярном сериале, заявил, что публично не обсуждает своих коллег. Таким образом он отреагировал на скандальные заявления своего коллеги по цеху Никиты Кологривого.