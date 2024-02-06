«Занял у мамы 110 тысяч»: Рузиль Минекаев из «Слова пацана» рассказал о переезде в Москву

Актер Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана», рассказал, что переехал в Москву в 2019 году, заняв деньги у матери. На первое время ему пришлось взять у родственницы 110 тыс. рублей.

Подробностями Минекаев поделился в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

«Я занял у мамы 110 тысяч на то, чтобы снять жилье, на то, чтобы прожить первые два-три месяца», - признался актер.

До переезда он понимал, что все не будет «легко и гладко». Минекаев ехал в столицу не один, а с другом. Переезд был обусловлен поступлением на заочный факультет уениверситета.

На первое время он снял комнату в Ясенево, жил по соседству с «алкашом». Первые месяцы он был вынужден зарабатывать деньги и работать в двух местах без выходных.

Ранее Минекаев признавался, что испытывалась дискомфорт, снимая сцену поцелуя с дочерью актрисы Юлии Пересильд Анной. Для девочки это был первый поцелуй в жизни. Минекаев объяснял, что поцелуи с малознакомым человеком всегда вызывают дискомфорт.

Актер состоит в браке – с супругой он знаком с театрального училища. Девушка заметила его еще в 2016 году и влюбилась. Отношения пары оказались непростыми: влюбленные мирились и расставались, но, несмотря ни на что, создали семью.