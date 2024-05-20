«Он меня не взял»: Рузиль Минекаев рассказал о самых сложных пробах

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев вспомнил о самых сложных пробах в кино. Об этом он поделился в беседе со «Страстями».

Рузиль Минекаев вместе с женой посетили церемонию вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. Актер номинирован на премию за лучшую мужскую роль в сериале «Слово пацана». За кулисами мероприятия он рассказал нам о самых сложных пробах в своей карьере.

«Самые сложные пробы у меня были на проект „Высокий сезон“ режиссера Стаса Иванова. Я помню, мы очень долго пробовались, были очень эмоциональные пробы. Стас сказал, что все было идеально, но он меня не взял», — рассказал актер.

Впрочем, уже через несколько месяцев Иванов изменил свое решение и позвонил Минекаеву с приглашением принять участие в съемках, однако и на этот раз его решение оказалось не окончательным.

«Я очень сильно обрадовался, а через пару часов он перезвонил и рассказал, что не берет меня на этот проект», — рассказал Минекаев.