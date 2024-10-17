Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев переехал вместе с семьей в новую квартиру. Об этом стало известно из соцсетей.

В своем Telegram-канале жена актера Рузиля Минекаева поделилась радостной новостью. Азиза Минекаева выложила фотографию со связкой ключей и сыном — она рассказала, что семья наконец-то переехала в собственное жилье.

«Переехали! Нет сил, чтобы описать всё. Просто — рады!» — подписала фото она.

Ранее Минекаев рассказывал, что главной целью после переезда в Москву для него была покупка недвижимости. Он жаловался на то, что вынужден тратиться на аренду жилья.

Напомним, Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище. Они воспитывают сына Рэмиля.

Ранее мы писали о том, что Рузиль Минекаев из «Слова пацана» высказался о звездной болезни.