Звезда «Слова пацана» ответил на критику из-за проблем с кожей

Российский актер Леон Кемстач, получивший известность благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», отреагировал на критику высыпаний на лице. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

16-летний артист обратил внимание, что в последнее время в сети стали активно обсуждать его высыпания на лице. Леон уточнил, что некоторые интернет-пользователи критикуют его за то, что он не лечит кожу. Однако актер не подтвердил эту информацию.

«Я уже очень давно лечу кожу. С лета или даже с прошлой осени, уже практически год. Занимаюсь этим очень активно. Я был во всех самых лучших клиниках Москвы и Дубая. Сейчас у меня осталось постакне», — заявил звезда «Слова пацана».

Кемстач добавил, что важно при лечении высыпаний придерживаться здорового образа жизни, спать достаточное количество часов и правильно питаться.

Леон Кемстач исполнил в сериале роль Андрея Пальто. За участие в проекте он получил премию телеканала FashionTV «Fashion New Year Awards 2023» в номинации «Актерский прорыв года».

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