Звезда «Слова пацана» Могильников рассказал о съемках в сериале

Актер Ярослав Могильников не стал скрывать подробностей о съемках в «Слове пацана». Об этом сообщает портал 59.ru.

Ярослав стал известен благодаря съемкам в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нашумевшем проекте ему досталась роль Ералаша. Как выяснилось, артист пробовался и на другие роли.

В беседе с журналистами Ярослав вспомнил, что отправлял пробы на роли Андрея и Марата. Однако создатели сериала увидели в нем Ералаша. И это, по мнению актера, был точный выбор.

«Если бы я жил в 90-е, то был бы Ералашем. Он — просто олицетворение меня, только в те годы», — высказался звезда сериала «Слово пацана».

По словам артиста, ему удалось подружиться с коллегами по съемочной площадке. Однако после завершения съемок их встречи происходят не так часто: артисты видятся только на мероприятиях.

«В моем актерском агентстве Слава Копейкин и Рузиль Минекаев, которые сыграли Турбо и Марата, наверное, поэтому у меня с ними больше коннектов», — резюмировал Ярослав.

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