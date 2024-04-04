Звезда «Слова пацана» Минекаев рассказал о планах на второго ребенка

Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев счастлив в браке с актрисой Азизой Бекмановой, с которой он познакомился еще во время учебы в театральном училище. У пары подрастает сын — с малышом в основном сидит супруга актера. Накануне Рузиль признался, что пока они не собираются заводить второго ребенка.

Артист рассказал, что задумывался о большой семье, но он понимает, как это сложно. Его супруга Азиза после рождения ребенка была вынуждена взять паузу в карьере. Теперь она постепенно планирует возвращаться назад в профессию.

«Это так сложно на самом деле. Бывает такое что хочется, но ты понимаешь, как это трудно и жена хочет карьеру, работать, а не сидеть все время дома с детьми. Поэтому мы не стали планировать и отказываться», — признался он в интервью YouTube-шоу NE SHOPPING.

Уже сейчас актер задумывается над будущим наследника. Он часто задается вопросом, кем станет его сын и что его ждет впереди. В такие моменты, по словам Минекаева, он старается остановиться и дать себе время поразмыслить над всем спокойно.

Именно благодаря Азизе актер переехал в Москву. Он планировал остаться в родном городе, но она тогда твердо решила покорять столицу, и молодой человек отправился за ней.