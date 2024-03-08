Актер Рузиль Минекаев требует за фото с собой почти 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

14 марта в Алматы (Казахстан) пройдет фан-встреча с актером из сериала «Слово пацана» Рузилем Минекаевым. В программу мероприятия входит Small-talk сессия, ответы на вопросы поклонников и совместная фотосессия. Встреча будет проходить три часа.

Цены на мероприятие разнятся — за обычный билет поклонникам актера придется заплатить 26 000 тенге (5 200 рублей), а вот тем, кто захочет сделать совместную фотографию надо будет купить билет уже за 49 000 тенге (9 800 рублей).

Отметим, что на момент написания новости в продаже осталось еще 487 свободных билетов.

Напомним, Рузиль Минекаев стал популярен после роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Несмотря на то, что актеру всего 24 года, он уже несколько лет женат и воспитывает сына.

Ранее мы писали о том, что актер Рузиль Минекаев отказался от пышной свадьбы с женой Азизой.