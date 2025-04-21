Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев подтвердил роман с актрисой из «Пророка»

Начинающий актер Лев Зулькарнаев, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», впервые вышел в свет с актрисой из «Пророка» Аленой Долголенко. Пара посетила церемонию вручения премии «Аванс» в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля и подтвердила свой роман.

25-летний Лев выбрал спортивный образ, который дополнил солнечными очками и наушниками на шее. Его 21-летняя спутница предпочла более классический стиль. Она надела белое платье с ассиметричной юбкой и открытыми плечами. Также Алена дополнила образ туфлями на высоком каблуке и белой сумкой, сообщает Леди Mail.

Известно, что девушка является студенткой Школы-студии МХАТ и служит в Театре имени Пушкина. Алена стала известна российским зрителям благодаря роли Натальи Гончаровой в фильме «Пророк». Ее партнером по картине стал номинированный на «Оскар» Юра Борисов.

Ранее Лев Зулькарнаев рассказал о чувствах к одной знакомой девушке. По словам знаменитости, он уже не в первый раз сталкивается с безответной любовью. При этом актер не видит в этом повода для страданий, наоборот, наслаждается этим чувством, пока оно не закончилось.